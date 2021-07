5 ting mange gjør feil i sommervarmen

Benny Christensen - Broom.no

Disse enkle tipsene gir deg en bedre kjøretur.

Årets sommerferie er i gang for mange av oss. Vi har pakket bilen og dratt på ferietur. Det er neppe feil å tippe at meteorologenes spådommer om varme dager og tropenetter er godt nytt for både de som har ferie – og de som ikke har det.

Det er liksom slik det skal være, med sol, bading, jordbær og iskrem.

Men når man skal kjøre bil, kan varmen by på noen utfordringer. Hvem kjenner ikke følelsen av å brenne seg på lårene av skinnsetene når man setter seg inn i en glovarm bil med shorts eller skjørt. For ikke å snakke om blusen eller skjorta som bare klistrer seg inntil ryggen.

Heldigvis er de fleste moderne biler nå utstyrt med kjøling, enten i form av aircondition eller et automatisk klimaanlegg. Dette kom for fullt på 90-tallet.

I gjennomsnitt bruker en bilprodusent rundt tre år på å utvikle en ny bilmodells varme- og kjøleanlegg. Mye av den tiden brukes til å studere geometrien til luftkanalene og ventilasjonsdysene og til virtuelle simuleringer for å forutsi hvordan luftstrømmen vi bli inne i bilen.

Likevel gjør mange av oss feil når vi bruker klimaanlegget en gloheit sommerdag.

Vi gir deg derfor våre beste tips for å få mest mulig glede og effekt av kjøleanlegget i en sommervarm bil.

1. Luft ut:

Første bud er å åpne dørene i ett eller to minutt og lufte skikkelig ut, før du setter deg inn i bilen. En bil som har stått i solsteiken kan holde både 60- og 70 grader innvendig. En god utlufting hjelper mye og du vil raskere få god effekt av klimaanlegget og en behagelig innetemperatur.

2. Resirkulering av luft:

Mange velger å trykke inn resirkuleringsknappen på varmeapparatet for ikke å «slippe ut» kaldluften som kommer inn fra kjøleanlegget.

Dette er ikke noen god idé. Luften vil ganske fort bli dårlig og oksygenfattig inne i bilen, man kan få hodepine og vinduene kan begynne å dugge. Sett klimaanlegget på «Auto» slik at luftstrømmen regulerer seg jevnere og dermed mer effektivt.

3. Ikke sitt i trekken:

Det er noe som heter aircondition-hals. Ikke uten grunn. Setter man kaldluften midt i fleisen, sitter man jo midt i trekken. Resultatet kan bli forkjølelse og vond hals.

Luftdysene bør peke oppover, da får man en mye gunstigere luftstrøm som sirkulerer bedre og som kjøler ned hele kupeen, uten at noen utsettes for direkte trekk.

4. Selv om det er kjølig ...

Noen sommermorgener kan være litt kjølige, for eksempel på fjellet. Ikke skru av kjølefunksjonen på bilens klimaanlegg av den grunn, men still temperaturen på en behagelig innetemperatur.

Det vil hindre at vinduene dugger når utetemperaturen stiger. Det er et smart tips å ta med seg også vinterstid.

5. Vedlikehold:

Som med mange andre av bilens komponenter krever også aircondition-anlegget vedlikehold for å yte maksimalt. Friskluftfilteret bør byttes regelmessig for å sikre maksimal gjennomstrømming av ren, frisk luft.

Kjøler anlegget dårlig, kan det være at gasstrykket er for lavt og at det er behov for etterfylling.

Følger du disse fem, enkle rådene, vil du få enda mer glede av bilens kjøleanlegg og kan fortsatt nyte en god og varm sommer, også på biltur!

