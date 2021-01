Tre coronadødsfall i Vinje etter smitte fra sykehus

NTB

Tre eldre smittet av coronavirus er døde i Vinje kommune. Ordføreren sier kommunens første tre dødsfall kom da smitte fra sykehuset i Skien kom til grenda.

I en pressemelding skriver Vinje kommune at det dreier seg om «tre eldre personer, alle med underliggende sykdommer».

Dødsfallene er knyttet til utbruddet i bygda Edland, heter det videre. Ordfører Jon Rikard Kleven sier til Varden at utbruddet oppsto da en Edland-beboer som var innlagt på Sykehuset Telemark i Skien, i slutten av desember tok med seg smitten hjem.

– Dette endte opp i et stort smitteutbrudd som sørget for at det på det meste var 22 smittede innenfor et lite område, sier Kleven.